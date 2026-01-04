محمد بن زايد: محمد بن راشد قيادة استثنائية ملهمة ورؤية تنموية رائدة لا تعرف المستحيل

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" عبر حسابه بمنصة "إكس": "في مناسبة مرور عشرين عاماً على تولي أخي ورفيق دربي الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية، نحتفي بقيادة استثنائية ملهمة، ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية، ورؤية تنموية رائدة لا تعرف المستحيل وتتوجه دائماً نحو المستقبل. حفظ الله بو راشد وبارك في عمره لنواصل العمل معاً من أجل تحقيق طموحات الإمارات التي لا تحدها حدود في التقدم والتنمية، وصنع المستقبل الأفضل والأجمل لشعبها".