داماك تحتفي بالذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحُكم في إمارة دبي بعروض ضوئية مبهرة لطائرات الدرون في سماء دبي

بمناسبة الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لمقاليد الحكم في إمارة دبي، تحتفي مجموعة داماك بهذه المناسبة العظيمة بتنظيم احتفالات مبهرة في أنحاء مدينة دبي، تكريماً لعقدين من الريادة والطموح والتميّز العالمي.



بهذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: "نيابةً عن مجموعة داماك، أُود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة مرور عقدين من الريادة والحكم الرشيد التي جعلت من دبي معياراً عالمياً للطموح والفرص والحياة الكريمة. لقد تميزت دبي تحت حكم سموّه برؤية متجددة تتجاوز الأفق العمراني والبنية التحتية، قيادة ارتقت بطموح الإنسان، وخلقت فرص النمو، وجعلت المعرفة والتميّز والابتكار في قلب مسيرة التنمية الوطنية. في ظل رؤية سموه، انتقلت دبي إلى مصاف العالمية، وأرست معايير جديدة من النمو والتفوق في شتى المجالات، وأكدت أن تمكين الإنسان هو العامل الأبرز في رسم ملامح المستقبل للأجيال القادمة".



وفي الرابع من شهر يناير الحالي، الذي يصادف الذكرى العشرين لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي، ستضيء داماك سماء دبي بعرضين ضوئيين مبهرين لآلاف الطائرات المسيّرة (الدرون)، التي سترسم لوحات فنية تجسد رحلة دبي من رمال الصحراء إلى أفق متألق بالعمران. وستُقام عروض الدرون في منطقة شاطئ جميرا بيتش ريزدنس وأماكن أخرى في إمارة دبي عند الساعة 6:45 مساءً و9:30 مساءً.



كما زيّنت داماك أبرز مشاريعها بلافتات احتفالية، شملت تلك المشاريع كلاً من: صفا ون، داماك تاور باي باراماونت، داماك لاجونز، داماك هيلز، داماك هيلز 2، داماك هايتس، وكافالي تاور.



وبصفتها واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر في دبي، حققت داماك العقارية منذ تأسيسها نمواً هائلاً تزامن مع النهضة العمرانية الشاملة والتنمية الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دبي، حيث قدّمت الشركة مشاريع سكنية متفردة وأنماط حياة عصرية ومشاريع متعددة الاستخدامات، ساهمت في دعم مسيرة التطور والازدهار لإمارة دبي ورسخت مكانتها العالمية. وتؤكد هذه الاحتفالات التزام داماك المتواصل بالمساهمة في دعم رؤية دبي لمستقبلٍ مزدهر قائمٍ على الابتكار والتميّز.