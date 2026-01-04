حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عبدالغني محمد حبيب آل رضا

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة الدكتور عبدالغني محمد حبيب آل رضا، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.