طقس يناير معتدل نهاراً وبارد ليلاً.. وفرص لأمطار محدودة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر يناير الجاري يتميّز بانخفاض درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال، والمصحوب بكتلة هوائية باردة تؤثر في الدولة وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وأوضح المركز أن التوقعات المناخية للشهر الجاري تشير إلى أن معدلات درجات الحرارة ستكون حول المعدل العام أو أعلى بقليل، حيث يبلغ معدل درجات الحرارة على مستوى الدولة 18.3 درجة مئوية.

وأشار إلى أن المنطقة تتأثر أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وفي أحيان أخرى بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الحالات قد يصاحب هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، ما يؤدي إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام الشهر، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار.

ووفقاً لتوقعات المركز، فإن معدل سقوط الأمطار خلال الشهر سيكون حول المعدل العام أو أقل، حيث يبلغ معدل الأمطار على الدولة 11.1 ملم.

كما أفاد بأن الدولة تشهد خلاله نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً، المعروفة برياح «الشمال»، وتكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية والمكشوفة، كما تؤدي إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

وبيّن أن نسب الرطوبة النسبية تزداد خلال ساعات الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب والضباب الخفيف، مع زيادة معدل حدوث الضباب في المناطق الداخلية مقارنة بالمناطق الساحلية.

وبحسب سجلات المركز، يراوح متوسط درجات الحرارة ما بين 16.4 و20.0 درجة مئوية، فيما يراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 21.3 و25.7 درجة مئوية، ومتوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 11.6 و15.2 درجة مئوية.

وسُجلت أعلى درجة حرارة خلال هذا الشهر 36.0 درجة مئوية في بعض المناطق، منها عصب عام 1991، والهير عام 1983، والفوعة عام 1983، فيما سُجلت أقل درجة حرارة في ركنه عام 2021، وبلغت درجتين مئويتين تحت الصفر.

وذكر المركز أن متوسط سرعة الرياح خلال هذا الشهر يبلغ 12 كم/ساعة، فيما سُجلت أعلى سرعة رياح 99.7 كم/ساعة في الغويفات عام 2003، وأعلى هبة رياح بلغت 101.9 كم/ساعة في مطار أبوظبي عام 2022.

وبحسب البيانات المناخية، يبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال شهر يناير 63%، بينما يراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78% و91%، وتراوح الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 31% و47%.

وأوضح المركز أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كانت عام 2021، حيث بلغ عدد أيام الضباب 19 يوماً، إضافة إلى أربعة أيام ضباب خفيف.

وسُجلت أعلى كمية أمطار خلال يناير بواقع 229.9 ملم على ميناء صقر في عام 2020.

