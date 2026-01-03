مكتوم بن محمد: حفظ الله رئيس الدولة سنداً للشعب وذخراً للوطن

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله".

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "تشرفت بلقاء رئيس الدولة حفظه الله، توجيهاته الكريمة خارطة طريق لنا، ومتابعته لشؤون الوطن الاقتصادية والتنموية ترسم مستقبل وطننا ومكانته العالمية الرائدة... حفظه الله سنداً للشعب، وذخراً للوطن، ومظلة للأمن والأمان والاستقرار والازدهار".