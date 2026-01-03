المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في غزة

يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة تقديم خدماته الطبية والإنسانية للمرضى في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، التي تهدف إلى دعم المنظومة الصحية في القطاع وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة. ويستمر المستشفى في استقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم، بما يشمل الفحوص والعلاجات والجراحات، ضمن جهود دولة الإمارات لتخفيف معاناة الأهالي ودعم استمرارية الخدمات الصحية في غزة. كما استقبل المستشفى وفدين من منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني، اللذين اطلعا خلال زيارتهما على مستوى الخدمات المقدمة وآليات العمل داخل أقسام المستشفى، إلى جانب الاطمئنان على أوضاع المرضى ومتابعة التنسيق المشترك بين الفرق الطبية الإماراتية والجهات الصحية في القطاع.

وأشاد وفد الهلال الأحمر الفلسطيني بالدور الإنساني المتميز لدولة الإمارات، وبجهود كوادرها الطبية والإغاثية العاملة في المستشفى الميداني.