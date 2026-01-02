300 ألف عامل يشاركون في فعاليات «معكم وبكم ندخل العام الجديد»

شارك أكثر من 300 ألف عامل في الفعاليات الاحتفالية للعمال تم تنظيمها بمناسبة رأس السنة الميلادية في أكثر من 30 موقعاً على مستوى الدولة تحت شعار «معكم وبكم ندخل العام الجديد». وتضمنت الفعاليات أنشطة تنافسية وتفاعلية وسحوبات على جوائز قيمة.

وجاء تنظيم الفعاليات الاحتفالية بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتشمل وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وشارك في تنظيم الفعاليات هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات بدبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، والإسعاف الوطني، و«دبي للإسعاف»، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وجمعية الاحسان. وشارك أيضاً عدد من الشركات في تنظيم فعاليات خاصة بها، بما يعكس رسوخ المسؤولية المجتمعية، وشملت كلاً من: شركة شوبا للإنشاءات، وغرناطة الأوروبية للإنشاءات، ومليونير لمقاولات البناء، وشركة أدفانسد ميتل، ومساكن لا كجري للخدمات، وشركة المحور الهندسية للمقاولات ومجموعة دلسكو، وInnova Build LL.