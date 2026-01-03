«مرفأ مجرى 50».. منصة وطنية جديدة تعيد تعريف دعم ريادة الأعمال

أطلق «مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وبشراكة استراتيجية مع هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، ومنصة دبي للمساهمات المجتمعية (جود)، مبادرة «مرفأ مجرى 50» كمنصة وطنية جديدة تعيد تعريف دعم ريادة الأعمال، وتمنح المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة حقيقية للانتقال من الفكرة إلى الأثر، ومن الطموح إلى النمو المستدام، مشيراً إلى أن المبادرة جاءت ضمن حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتؤكد مجدداً أن ريادة الأعمال في الإمارات ليست خياراً اقتصادياً فحسب، بل نهج وطني متكامل.

وقالت المدير التنفيذي لصندوق «مجرى»، سارة شو، إن «مرفأ مجرى 50» ليس برنامجاً تقليدياً للاحتضان، بل استوديو تدريبي متكامل، صُمّم ليكون مساحة عمل، ومنصة معرفة، وجسر عبور يربط رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية، ويزوّدهم بالأدوات العملية لصقل أفكارهم، وبناء نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع، مشيرة إلى أن المرفأ يهدف إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية ذات أثر مستدام في انسجام تام مع توجهات الدولة نحو التنويع الاقتصادي والابتكار المسؤول.

وأضافت: «نركّز على الشركات الناشئة ذات الأثر الاجتماعي والبيئي، وهي غالباً الأكثر ابتكاراً، لكنها أيضاً الأكثر تحدياً في الوصول إلى التمويل. منهجيتنا تجمع بين الجدوى التجارية والتأثير الإيجابي، لتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الحلول المستدامة»، لافتة إلى أن هذه الفلسفة التي تدمج الاقتصاد بالمسؤولية المجتمعية، جعلت من المبادرة نموذجاً مختلفاً في دعم ريادة الأعمال.

وعقد «مجرى»، ضمن رؤية بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، شراكة مع «كولايدر استوديو» لدعم 20 شركة ناشئة ذات أثر مجتمعي وبيئي وثقافي. وتم البدء فعلياً مع ثماني شركات مشاركة في «تحدي الأثر المستدام»، على أن تنضم لاحقاً شركات أخرى من مبادرات وحاضنات وطنية، من بينها UAE Future 50، وحاضنات رأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، حيث يبرز «مرفأ مجرى» كواجهة تجمع الابتكار، والتكنولوجيا، والاستدامة في مشهد واحد.

ومن أبرز المشاريع الناشئة HeroGo الذي يعيد ابتكار سلاسل توريد فائض الطعام، محولاً الهدر إلى قيمة، ومشروع Thiqa: منصة تمكّن المعلمين المستقلين، وتعيد رسم مستقبل التعليم المرن.