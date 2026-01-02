محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد عتيق سعيد المقعودي الفلاسي، في دبي، بمناسبة زفاف نجله عمر، على كريمة أحمد راشد خميس بن كراز السبوسي.

وهنأ سموه، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.