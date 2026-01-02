تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أمس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية والعمل المشترك لتعزيزهما لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الشقيقين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
