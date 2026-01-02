%23.7 زيادة في عدد المواقف العامة للمركبات بدبي خلال 2025

كشفت شركة «باركن» عن تحقيق نمو لافت في محفظة المواقف التابعة لها، خلال عام 2025، بعدما أضافت 42 ألف موقف مركبات جديد، لترتفع القدرة الاستيعابية الإجمالية إلى 219 ألف موقف في مختلف أنحاء إمارة دبي، مسجلة زيادة بنسبة تقارب 23.7%، مقارنة بعدد المواقف السابقة، في خطوة تعكس التوسع المتسارع في خدمات الشركة ومواكبتها للنمو الحضري المتنامي في الإمارة.

وأكدت الشركة أنها واصلت خلال عام 2025 تعزيز دورها الحيوي في تطوير منظومة إدارة المواقف في إمارة دبي، محققة سلسلة من الإنجازات النوعية التي انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة، ودعم انسيابية الحركة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأوضحت «باركن»، في تقرير لها، أن هذا التوسع النوعي جاء ضمن خطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المواقف، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، حيث شمل انتشار خدماتها في 16 منطقة تطوير جديدة، إلى جانب إضافة وجهتين تجاريتين جديدتين، فضلاً عن تنظيم المواقف في أكثر من 54 مسجداً، بما يُسهم في تلبية احتياجات مختلف المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.

وفي إطار التزامها بدعم المجتمع وتعزيز الشمولية، أصدرت الشركة خلال العام 37 ألفاً و107 اشتراكات لمختلف فئات المتعاملين، إضافة إلى 8921 تصريحاً مخصصاً لأصحاب الهمم، و5260 تصريحاً لكبار المواطنين، تأكيداً لحرصها على توفير حلول مرنة وميسّرة تراعي احتياجات جميع شرائح المجتمع، وتسهم في تسهيل تنقلهم اليومي.

وعلى صعيد خدمة المتعاملين، تعاملت «باركن» مع 187 ألفاً و500 مكالمة واردة إلى مركز الاتصال، محققة نسبة رضا بلغت 96%، وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل، وجودة منظومة خدمة المتعاملين، وسرعة الاستجابة لملاحظاتهم واستفساراتهم.

وفي مجال تطوير البنية التحتية، نفذت «باركن» حزمة من المشروعات التحسينية شملت تركيب أكثر من 25 ألف لوحة مواقف جديدة، وتخطيط أكثر من 200 ألف متر مربع من مساحات المواقف، إلى جانب تحويل سبعة مباني مواقف إلى مواقف ذكية تعتمد على حلول تقنية متقدمة، بما يُعزّز كفاءة التشغيل ويرتقي بتجربة المستخدم.

وطبقت شركة «باركن» خلال عام 2025 نظام التعرفة المرنة على عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، في خطوة تهدف إلى تحقيق استخدام أكثر كفاءة للمواقف العامة، والحد من الازدحام في المناطق ذات الطلب المرتفع، خصوصاً خلال أوقات الذروة.

وأوضحت «باركن» أن التعرفة المرنة تعتمد على تعديل قيمة رسوم المواقف وفقاً لمستوى الطلب والموقع وتوقيت الاستخدام، بما يُسهم في تحسين معدل دوران المواقف، وتشجيع المتعاملين على استخدام المواقف لفترات مناسبة، أو التوجه إلى البدائل المتاحة في المناطق الأقل ازدحاماً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية.

وأكدت الشركة أن تطبيق التعرفة المرنة جاء بعد دراسات ميدانية وتحليل أنماط الاستخدام، مع مراعاة البعد المجتمعي، حيث تم استثناء أو تقديم تسهيلات لفئات محددة، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية لضمان وضوح آلية التطبيق، بما يحقق التوازن بين تحسين الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على رضا المتعاملين، ودعم أهداف دبي في تطوير حلول تنقل ذكية ومستدامة، وأكدت «باركن» أن هذه الإنجازات تأتي في إطار رؤيتها الرامية إلى بناء منظومة مواقف ذكية ومستدامة، تدعم مستهدفات دبي في التحول الرقمي، وتُسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز سهولة التنقل، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد للإمارة.