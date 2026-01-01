التاريخ المميز يرفع طلبات الولادة 30% في أول أيام 2026

أكد أطباء نساء وولادة ارتفاع عدد طلبات الولادة خلال اليوم الأول من العام الجديد بنسبة 30% على المعدلات الطبيعية، مرجعين ذلك إلى تفاؤل النساء الحوامل بالعام الجديد، ورغبتهن في الحصول على تاريخ ميلاد مميز لمواليدهن، وأعربت أمهات وضعن، أمس، وآباء عن سعادتهم بأن يحتفل أبناؤهم بأعياد ميلادهم كل عام مع الاحتفال بالعام الجديد.

وتفصيلاً، ذكر أطباء أن عدد طلبات الولادة في تواريخ المناسبات المميزة يرتفع بنسبة 30% على معدل الولادات في الأيام العادية، خصوصاً في عيد الاتحاد، وبداية العام الميلادي الجديد، إلا أن الموافقة على الطلب تتوقف على الحالة الطبية، لضمان عدم تعريض الأم أو المولود لأي أخطار صحية، إضافة إلى عدم قبول أي طلب ولادة قيصرية لا تستدعي الحالة الصحية للأم والجنين إجراؤها.

وأشاروا إلى أن النساء اللاتي تم تحديد ولادتهن مسبقاً، وصادف موعد ولادتهن أسبوع بداية العام الجديد، غالباً ما يخترن الولادة في الأول من يناير، فيما يسعى بعض الحوامل اللاتي سيلدن طبيعياً ويصادف تاريخ ولادتهن المتوقع يوماً قبل أو بعد بداية العام، إلى ممارسة تمارين المشي للدخول في عملية الولادة بشكل أسرع.

ورصدت استشارية طب النساء والتوليد، الدكتورة آيات الحواجر، «إقبالاً كبيراً على الولادة في مناسبتين هما عيد الاتحاد، ورأس السنة الميلادية»، موضحة أن «النساء الحوامل يحاولن الولادة خلالهما إذا كان موعد ولادتهن قريباً»، مشيرة إلى أن «بعضهن يكنّ على علم بأن عملية الولادة ستكون قيصرية إما بسبب حجم أو وضع الجنين أو بسبب الحالة الصحية للأم، وفي هذه الحالة يتم الترتيب مسبقاً».

وتابعت أن اختيار الأهل اسماً للمولود يتماشى غالباً مع المناسبة، حيث تطلق أسماء زايد وراشد على غالبية مواليد عيد الاتحاد، فيما يختار الأهل أسماء سعيد، ومبارك، وفرحة على مواليد العام الجديد.

من جانبها، قالت أخصائية أمراض النساء والولادة، مي محمد: «من الجميل أن تكون جزءاً من هذه اللحظة المميزة عندما يكون العالم كله يحتفل بميلاد عام جديد والطبيب يشارك في اللحظة ذاتها في سعادة أسرة كاملة بميلاد طفلها في اللحظة ذاتها»، مشيرة إلى أن «الكثير من النساء الحوامل يرغبن في ولادة أطفالهن في التواريخ والمناسبات المميزة، وعلى الرغم من كثرة الطلبات إلا أن الولادات التي تُقبل، سواء الطبيعية أو القيصرية، تكون الأم فيها قد دخلت حالة ولادة فعليه، فيما تُرفض حالات أخرى لعدم الملاءمة الصحية».

وأعربت أخصائية طب النساء والتوليد، الدكتورة سريفيديا فينوغوبال، عن سعادتها بالمشاركة في هذه اللحظات الاستثنائية، واصفة مساعدة عائلة على استقبال مولودها في فجر عام جديد بأنها تجربة دافئة ومؤثرة.

وأكدت أمهات أنجبنَ أمس، أنهن حرصنَ على تحديد موعد الولادة مسبقاً مع الأطباء المتابعين لهنّ، للحصول على تاريخ ميلاد مميز لمواليدهنَّ، مشيرات إلى أن التقدم الطبي الموجود بالمستشفيات ساعدهنّ على تحقيق رغبتهنّ في الإنجاب في هذا اليوم.

واستقبلت مستشفيات أبوظبي عام 2026 بلحظات من الفرح والاحتفال، مع وصول المواليد الجدد، تزامناً مع عروض الألعاب النارية التي أضاءت السماء عند منتصف الليل، حيث شهدت مدينة برجيل الطبية، بدء العام الجديد بفرحة، خصوصاً مع ولادة الطفل الإماراتي، سعيد سيف الرميثي، عند الساعة 12:00 صباحاً تماماً، ليكون أول مولود في المستشفى خلال عام 2026، وبعد دقائق قليلة، وُلد الطفل (حمدان) عند الساعة 12:01 صباحاً في مستشفى برجيل أبوظبي.

وقال، سيف سعيد جمعة الأحباب الرميثي: «إن (سعيد) هو مولودنا الأول، ما جعل المناسبة أكثر تميّزاً بالنسبة لنا، حيث شعرنا بسعادة كبيرة باستقبال طفلنا في الدقائق الأولى من العام الجديد، وقررنا تسميته باسم والدي تعبيراً عن محبتنا وتقديرنا وابتهاجاً أيضاً بالمناسبة».

وذكرت الأم أن الاسم يجسّد الفرح المرتبط ببدء عام جديد مع قدوم طفلهما، متمنيةً أن يكون عاماً سعيداً حافلاً بالبهجة والإيجابية مع ولادة سعيد.

وقالت: «اخترنا اسم (سعيد) لأننا نأمل أن يكون طفلنا دائم السعادة، وأن يجلب الفرح لعائلتنا في العام الجديد، وأن يحمل نصيباً من اسمه».

وأكدت مريم عبدالله أنها كانت ترغب في الولادة مع بداية العام للحصول على تاريخ ميلاد مميز لابنها، وقالت: «عندما أخبرت الطبيبة التي كنت أتابع معها حملي بذلك، أكدت إمكانية الولادة في هذا اليوم، خصوصاً أنه وفق الحسابات الطبية، موعد ولادتي كان نهاية شهر ديسمبر، إلا أنني ظللت تحت الملاحظة 24 ساعة، وتمت ولادتي مع الساعات الأولى في العام الجديد، وأنجبت ابني بهاء».

وأفاد والد أحد مواليد العام الجديد، بلال أحمد، بأن الطبيبة المتابعة لحالة زوجته توقعت في الزيارة الأخيرة أن تكون الولادة يوم الثالث أو الرابع من يناير، وفقاً لحسابات جهاز السونار، إلا أن زوجته شعرت فجأة بآلام الولادة، فتوجها للمستشفى مباشرة، وبعد الفحص أكد الأطباء أنها دخلت في حالة ولادة، وتم تجهيزها لتتم ولادتها في الساعة الثانية من بداية العام الجديد، وأطلقا على مولودتهما اسم (هَنَا).

• أطباء رصدوا إقبالاً كبيراً لسيدات على الولادة في مناسبتَي عيـد الاتحـاد، ورأس السنة الميلادية.