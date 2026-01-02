«أمن المواصلات» في دبي تُحقق أعلى انسيابية تنقل خلال الاحتفالات

أسهمت إدارة أمن المواصلات بدبي في تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، واستقبال العام الجديد 2026، من خلال تنفيذ خطة أمنية وتنظيمية متكاملة لتأمين قطاع النقل والمواصلات العامة، وذلك بالتعاون مع لجان تأمين الفعاليات في الإمارة، وبالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والشركة المشغلة لمترو دبي (كيلوس)، والشركة المشغلة لترام دبي (اليستوم)، وشركة إعمار العقارية.

ووضعت إدارة أمن المواصلات خطة مسبقة هدفت إلى ضمان إنجاح الفعاليات، وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية في تنقل مستخدمي وسائل النقل العام على امتداد الإمارة، في ظل ما تشهده من فعاليات متنوعة تستقطب المقيمين والسياح.

وشملت الخطة انتشار عدد من موظفي الإدارة على محطات المترو (56 موقعاً)، والترام (21 موقعاً)، والحافلات (31 موقعاً)، ومحطات النقل البحري (52 موقعاً) وقطار الاتحاد (ستة مواقع)، إضافة إلى مراقبة كاميرات تلفزيونية على مدار الساعة، كما تم استخدام الطائرات المسيرة لتعزيز المتابعة الأمنية، مع نشر دوريات أمنية لتعزيز الجاهزية الميدانية.

وأثنى مدير إدارة أمن المواصلات، اللواء عبيد الحثبور، على جهود الفرق الميدانية، مؤكداً دورها في إنجاح الفعاليات وترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة آمنة للاحتفالات والفعاليات الكبرى.