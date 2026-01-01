تنويه مهم من سفارة الإمارات بتبليسي بشأن تحديثات إجراءات السفر إلى جورجيا

دعت سفارة الإمارات في جورجيا المسافر الإماراتي إلى التأكد من إصدار وثيقتي التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث وإبرازهما عند الوصول إلى جورجيا اعتباراً من 01 يناير 2026، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

-أن تكون الوثيقتان ساريتين طوال مدة الإقامة، وباللغة الإنجليزية أو الجورجية.

-ألا يقل مبلغ التأمين عن 30,000 لاري جورجي.

-أن تكون الوثيقتان صادرتين عن شركات تأمين موثوقة، سواء كانت أجنبية أو جورجية أو من خلال شركات الطيران.

وأشارت السفارة إلى أنه يُستثنى من تطبيق هذا القرار حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة.