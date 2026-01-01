أكثر من 2,8 مليون راكب استخدموا المواصلات العامة في ليلة رأس السنة 2026

نقلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكثر من 2,8 مليون راكب خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، محققةً نمواً في أعداد الركاب بنسبة تجاوزت 13%، مقارنة بالعام السابق، الذي سجل أكثر من 2,5 مليون راكب، وذلك ضمن خطة مرورية وتشغيلية متكاملة شملت إدارة وتنظيم الحركة المرورية وتنفيذ الإغلاقات المؤقتة للطرق في الإمارة، بالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، والجهات والشركاء الاستراتيجيين، بما يعكس جاهزية وكفاءة المنظومة وقدرتها على ضمان انسيابية التنقّل وسلامة الجمهور، ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية قادرة على إدارة أكبر الفعاليات وفق أعلى المعايير.

وقد بلغ عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة والحجز الإلكتروني والتنقّل المشترك خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2026 إلى أكثر من مليونين و836 ألفاً و859 راكباً، بنسبة زيادة بلغت 13% عن عدد ركاب ليلة رأس السنة الماضية 2025، الذي بلغ مليونان و502 ألفاً و474 راكباً.

فيما استخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر مليوناً 249 ألفاً و636 راكباً، فيما أَقَلَّ الترام 58 ألف و52 راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة والحافلات تحت الطلب في هذه الليلة 503 ألفاً و264 راكباً.

ونقلت مركبات الأجرة 661 ألفاً و538 راكباً. ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها 76 ألفاً و745 راكباً.

ونقلت مركبات الحجز الإلكتروني 286 ألفاً و135 راكباً، ونقلت مركبات النقل المشترك ألفاً و489 راكباً. ‬‬‬‬

وأكدت الهيئة أن الخطة المرورية والتشغيلية المعتمدة أسهمت في ضمان تنقّل الجمهور بسلاسة وأمان إلى مواقع الاحتفالات، في إطار تنسيق متكامل مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة.