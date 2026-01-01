شرطة أبوظبي تكرم آسيوياً لأمانته

كرمت شرطة أبوظبي شخصاً آسيوياً لأمانته ونزاهته وتعاونه مع الشرطة، بعد عثوره على مبلغ مالي وتسليمه إلى مديرية شرطة العاصمة "مركز شرطة الخالدية"، معبراً بذلك عن التزامه بالقيم الأخلاقية والإنسانية التي ترسخ الصورة الحضارية للمقيمين في الدولة.

وقدم مدير مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي العميد الدكتور حمد عبدالله النيادي، هدية للآسيوي شاكراً له مبادرته المسؤولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته، مؤكدًا أن تصرفه يعكس روح التعاون الإيجابي بين أفراد المجتمع وشرطة أبوظبي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز من ثقافة الأمانة وتدعم مسيرة الأمن والاستقرار التي تحققها شرطة أبوظبي في كافة مناطق الإمارة.

وأعرب المكرم عن شكره وتقديره للمديرية، مشيدًا بدور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الإيجابي الفعال لتعزيز مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة بالمجتمع.