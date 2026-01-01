سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن عبيد آل مكتوم

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء المقام في منطقة جميرا الثانية بدبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.