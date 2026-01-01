فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الميلادي الجديد

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيات تهنئة إلى قرينات ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

‎وأعربت سموها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة، متمنيةً لهن موفور الصحة والسعادة، ولبلادهن دوام الأمن والاستقرار والازدهار، ولشعوبهن مزيداً من الخير والتقدم والرخاء.