رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد شهاب الدين، في وفاة خالدة ضياء، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش السابقة.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس محمد شهاب الدين.