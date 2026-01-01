منصور بن زايد يعزّي في وفاة محمد بن عبيد آل مكتوم

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، العزاء في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وذلك خلال حضور سموه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.