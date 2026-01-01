منصور بن محمد: نواصل صناعة المستقبل بطموح لا يعرف الحدود

تقدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتهنئة والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «مع مطلع العام الميلادي الجديد، نتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، ونسأل الله أن يجعله عام خير ونماء وازدهار لدولتنا وشعبنا»، وأضاف سموّه: «عام جديد وبداية متجددة نواصل فيها صناعة المستقبل بعزيمة الشباب، وطموح لا يعرف الحدود، وثقة بأن القادم يحمل فرصاً أكبر، وكل عام وأنتم بخير».