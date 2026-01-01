«حمدان بن راشد للعلوم الطبية» تُنفذ برامج تدريبية متخصصة

تتابع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية ضمن إطار «نموذج حمدان EFQM التعليمي»، التي انطلقت في 27 ديسمبر 2025، بهدف تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في القطاع التعليمي ورفع كفاءة القيادات التربوية والمقيمين المعتمدين، استناداً إلى منهجيات تطوير عالمية ومعايير جودة معترف بها دولياً.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الدكتور خليفة السويدي، أن تنفيذ هذه البرامج يمثل خطوة محورية نحو دعم التحسن المستمر في المدارس وتطوير ممارسات الإدارة الصفّية والمؤسسية.

وقال: «إن نموذج حمدان EFQM التعليمي يسهم في بناء منظومة تعليمية قادرة على تحقيق نتائج قابلة للقياس، ويمنح المؤسسات الأدوات اللازمة لربط التخطيط بالتنفيذ والأثر، وتأتي هذه البرامج امتداداً لالتزام المؤسسة بالارتقاء بجودة التعليم وتمكين الكوادر التربوية وفق أطر مهنية تتماشى مع الممارسات الدولية».

وانطلق البرنامج التدريبي لإعداد المقيمين المعتمدين وفق نموذج حمدان EFQM، خلال الفترة من 27 وحتى 29 ديسمبر 2025، على أن تتواصل أعماله في الثالث والرابع من يناير 2026 بمقر المؤسسة، ويستهدف البرنامج القيادات التربوية والمتخصصين في التميز المؤسسي والمقيمين المعتمدين في المجال التعليمي، مع التركيز على رفع القدرات المهنية في مجالات المراجعة المؤسسية وإدارة التحسين وتحليل الأداء التعليمي.

ويرتكز تنفيذ البرنامج على تطبيق نموذج حمدان EFQM التعليمي في بيئات التعليم، مع مواءمة الإطار المؤسسي العالمي لمقاربة تطويرية تتناسب مع احتياجات المدارس محلياً وإقليمياً، ويشمل ذلك تطوير مهارات التقييم وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز جودة الأداء التنظيمي والتربوي، وتحويل المبادرات إلى نتائج قابلة للقياس على مستوى مخرجات التعلم.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج تأكيداً لرسالة المؤسسة في دعم الجودة والتميز في التعليم، وتمكين الكوادر التربوية، وتعزيز الشراكات المهنية في مجال التطوير التعليمي والمؤسسي، وبناء بيئة مستدامة ترتكز على مبادئ الكفاءة والفاعلية في الأداء.