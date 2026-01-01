مكتوم بن محمد: القادم أفضل لمن يؤمن بالعمل ويصنع الفرص

عبّر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن خالص أمنياته لشعوب العالم بالسلام والازدهار، بمناسبة العام الجديد.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «عامٌ جديد، نجدد فيه انتماءنا وولاءنا لمسيرة العطاء الإماراتية، ونؤكد أن القادم أفضل لمن يؤمن بالعمل، ويصنع الفرص، ولا ينتظرها.. في كل عام نُجدّد العهد على أن تكون طموحاتنا أكبر من التحديات، وأحلامنا أكبر من المعطيات، وأن تبقى الإمارات سبّاقةً في الرؤية، والإنجازات.. نتمنى لشعوب العالم السلام والخير والازدهار، وكلّ عامٍ وأنتم بخير».