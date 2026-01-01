فتح باب التقدم لمنح «البحث والابتكار» في الرعاية الصحية 2026

أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، فتح باب التقدم لمنح صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية 2026 للباحثين ومزودي خدمات الرعاية الصحية والمبتكرين، بهدف دعم الأبحاث عالية الجودة التي تسهم في تسريع الابتكار في مجالات الطب الدقيق، والكشف المبكر عن الأمراض، وتعزيز اتخاذ القرارات السريرية القائمة على البيانات.

وتركز نسخة 2026 على مجالات ذات أولوية تلبي الاحتياجات الصحية طويلة المدى في أبوظبي، وتشمل الطب الدقيق وتشخيص الأوميكس، والعلاج الخلوي والجيني، وتشخيص وعلاج السرطان، وأمراض الأيض والقلب والأوعية الدموية، والأمراض العصبية الالتهابية والتنكسية، والاضطرابات السلوكية والصحة النفسية، وأبحاث الغدد الصماء التناسلية والعقم، إضافة إلى التدخلات الصحية العامة والقائمة على السكان.

وتُقيّم الطلبات وفق الجدارة العلمية، والجدوى، والقيمة التعاونية، وارتباطها بالأولويات الصحية الاستراتيجية للإمارة.

وأكدت وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي، أن إطلاق نسخة 2026 يجدد الالتزام بدعم الابتكار والبحث العلمي ذي الأثر طويل الأمد على صحة المجتمع من خلال الاستثمار في بيئة علمية متقدمة تعزز التعاون وتحول الأفكار المبتكرة إلى إنجازات عملية تحقق نتائج صحية أفضل.

وأوضح المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، عبدالله حميد العامري، أن الهيئة تواصل توحيد الجهود وعقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لمعالجة الأولويات الاجتماعية، بما فيها الصحة، ودعم الباحثين والمبتكرين لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي ومستدام يعزز صحة الأجيال المقبلة.