أحمد بن محمد: عام جديد نبدأه بعقلية الفوز وروح التحدي

هنّأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في بداية العام الميلادي الجديد، نتقدم بأطيب التهاني إلى قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، ونسأل الله أن يجعله عام خير وبركات».

وأضاف سموّه: «عام جديد نبدأه بعقلية الفوز، وروح التحدي، وسرعة الإنجاز، وإيمان راسخ بأن المستقبل في دولة الإمارات لا يُنتظر، بل يُصنع اليوم بهمة شعبنا».