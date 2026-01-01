تخريج دورة لتأهيل العنصر النسائي في شرطة أبوظبي

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات رقم (64) في إدارة التأهيل الشرطي - العين، التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وهنّأ مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، الخريجات بانضمامهن إلى منظومة العمل الشرطي والأمني، واستكمالهن البرامج التدريبية الخاصة بالدورة بنجاح، والتي تنوعت برامجها التدريبية بين علوم أكاديمية ولياقة بدنية وعلوم عسكرية، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للأكاديمية التي تحرص على تأهيل الكوادر البشرية، وتُسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وإكسابهم الخبرات والمعارف، وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة لتحقيق أهدافها نحو استدامة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وثمن المسؤولية الأمنية للخريجات وحرصهنّ على متابعة المستجدات في مجالات عملهن، والوصول إلى مستويات متقدمة في التعامل مع الحدث الأمني من خلال السيناريوهات المختلفة، وزيادة الوعي والحس الأمني، ومهارات التواصل والاتصال والتعامل مع الحالات الطارئة وغيرها، موضحاً أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً كبيراً في التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وأدت دوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري والقيام بالمهام الصعبة وحماية الوطن.

وأدت الخريجات خلال الحفل قسم الولاء، معبرات عن شكرهن وتقديرهن لدور القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفخرهن بالانضمام إلى هذه المؤسسة الأمنية، وتعهّدهن بخدمة الوطن بكل إخلاص.

وفي ختام الحفل، سلم بورشيد الخريجات الشهادات، متمنياً لهن مزيداً من التقدّم والنجاح، وحثّهن على مواصلة الجد والاجتهاد، وتطوير مهاراتهن ومعارفهن لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكداً أهمية أن يكنّ درعاً للوطن، ويُسهمن بإخلاص في ترسيخ أمنه وأمانه.

حضر التخريج مدير إدارة التأهيل الشرطي العميد حسين علي الجنيبي، ونائب مدير إدارة التأهيل الشرطي العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، والمقدّم راشد خليفة الشامسي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من الضباط.