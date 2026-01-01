العميمي: برامجنا لـ «عام الأسرة» تنصبّ على دعم رفاه الأسر والأفراد

أكدت مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، سلامة العميمي، أن عام 2026 (عام الأسرة) سيشكل محطة أساسية لتعزيز دور الهيئة، لافتة إلى أن برامجها ستنصب على دعم رفاه الأسر والأفراد في أبوظبي من خلال المنظومة المتكاملة لخدمات الرعاية التي أطلقتها، والتي تجمع في فئاتها الخمس بين الوقاية والاستجابة، ومدّ يد العون للجميع في مراحل حياتهم وظروفهم المختلفة، وتشمل الاستشارات والإرشاد، والاحتواء والرعاية، والتمكين والتوعية، والاحتضان ودعم الرعاية البديلة، ورؤية المحضون.

وقالت إن الأسرة هي الإطار الأول الذي تتكوّن فيه القيم، ويُبنى فيه الشعور بالأمان، وتترسخ فيه القدرة على التماسك والتعاطف، إذ ينشأ الأطفال عبر الأسرة في بيئة داعمة وحاضنة، ويُصان كبار السن بالاحترام والرعاية، ويجد الأفراد معنى الانتماء والمسؤولية المشتركة.

وأضافت أن «عام الأسرة» يُمثّل تأكيد أن الرفاه الاجتماعي ليس نتيجة لاحقة للتنمية، بل ركيزة أساسية لها، وأن «عام الأسرة مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فاعلة بين الجهات الحكومية والمجتمع والقطاعين الخاص والعام، ومع كل أفراد المجتمع، لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً وقدرة على مواجهة المتغيرات، واستعداداً للمستقبل».