طقس غائم جزئياً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها تراوح بين 10 و20 تصل إلى 35 كيلومتراً/ساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:09، والجزر الأول عند الساعة 18:11.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:02، والمد الثاني عند الساعة 07:26، والجزر الأول عند الساعة 13:47، والجزر الثاني عند الساعة 02:26.