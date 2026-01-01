شرطة دبي تُعزز وعي أبناء الجالية الهندية بالالتزامات الرياضية

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، وبالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، فعالية توعوية، لأبناء الجالية الهندية، بهدف نشر الوعي بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد مسؤول مبادرة «التزامكم سعادة»، الملازم نابت سلطان الكتبي، في الفعالية التي نُظّمت بالنادي الهندي، أن المبادرة تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

وقال «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي بالتزامات الجمهور الرياضي، التي ينص عليها القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية».

ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.