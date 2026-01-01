سهر ومغامرات خطرة بالدراجات وإدمان إلكتروني.. سلوكيات سلبية خلال إجازة الطلبة

حذّرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من جملة سلوكيات سلبية ومخاطر متكررة يرتكبها بعض الطلبة خلال الإجازة الدراسية، مؤكدة أن غياب التنظيم والمتابعة الأسرية قد يُحوّل العطلة إلى موسم للحوادث والمشكلات الصحية والسلوكية والنفسية، خصوصاً إذا تزامنت مع موسم الأمطار.

وأكد مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العميد الدكتور علي بن عواش اليماحي، أن وزارة الداخلية أعدت لهذا الملف بشكل خاص، من خلال إنشاء إدارات متخصصة في حماية المجتمع والوقاية من المخاطر في مختلف القيادات الشرطية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأسرة تمثّل نواة المجتمع، وأن حماية الطفل تبدأ من الوقاية المبكرة.

وأوضح أن من أبرز السلبيات التي تُرصد خلال الإجازة، قيادة الطلبة للدراجات النارية أو الهوائية من دون رقابة كافية، والوجود في الطرقات والأماكن العامة حتى ساعات متأخرة من الليل بحجة العطلة، ما يضاعف احتمالات التعرّض لحوادث مرورية وإصابات جسدية، إضافة إلى اضطراب نمط النوم الناتج عن السهر الطويل والنوم خلال النهار، وما يرافقه من آثار صحية سلبية.

وأشار إلى أن الإجازة تشهد أحياناً تصاعد مشكلات سلوكية واجتماعية، من بينها المشاجرات بين الأطفال والمراهقين في صالات الألعاب أو الشوارع أو بعض المطاعم، إلى جانب تسجيل حالات تنمر، نتيجة غياب الضبط الأسري أو الفراغ غير المنظم، لافتاً إلى أن هذه السلوكيات قد تتطور إذا لم تتم معالجتها مبكراً.

وفي جانب آخر، لفت اليماحي إلى أن الاعتماد المفرط على الألعاب الإلكترونية يُعدّ من أخطر التحديات خلال الإجازة، حيث ترصد الجهات المختصة مظاهر إدمان واضحة داخل المنازل أو في صالات الألعاب، إلى جانب تواصل بعض الأطفال مع أشخاص مجهولين عبر الإنترنت، قد يكونون أكبر سناً، أو تعرّضهم لمحتوى وسلوكيات لا تتناسب مع أعمارهم، ما ينعكس سلباً على نموهم النفسي والتربوي.

وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تتيح محتويات مفتوحة ومتنوعة، ما يفرض على أولياء الأمور دوراً محورياً في المتابعة والتوعية والمراقبة، مؤكداً أن الأبناء أمانة، وأن مسؤولية تربيتهم وحمايتهم لا يمكن التنازل عنها خلال الإجازة.

وحول تزامن العطلة مع موسم الأمطار، شدد اليماحي على خطورة المجازفة بالأطفال في الأودية ومجاري السيول، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور يقدمون على هذه التصرفات على الرغم من التحذيرات، ما يعرض حياة أسرهم للخطر، خصوصاً في ظل احتمالية تضرر الطرق وانخفاض مستوى الأمان أثناء هطول الأمطار.

وأكد أن وزارة الداخلية شددت تحذيراتها من عبور الأودية في وقت جريان السيول، وفرضت مخالفات مرورية كبيرة على قائدي المركبات المخالفين، في إطار الحد من هذه السلوكيات الخطرة، داعياً الأسر إلى متابعة الحالة الجوية، ومعرفة مواقع جريان الأودية، واختيار أماكن آمنة للتنزه، بما يضمن سلامة الأبناء والآخرين.

وأوضح أن الجهات المعنية رصدت خلال الفترة الماضية حالات عبور خطرة للأودية، جرى التعامل معها ميدانياً، وشملت عمليات إنقاذ وتحرير مخالفات، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات هو خط الدفاع الأول، وأن الإجازة الآمنة تبدأ بوعي الأسرة وتنتهي بسلامة الأبناء.