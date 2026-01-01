تكريم 20 سائقاً متميزاً في الشارقة من أصحاب «صفر» مخالفات

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة الإعلام الأمني ومديرية المرور والدوريات، مبادرة «نجم الطريق» ضمن حملة «شتاء بلا حوادث»، بهدف تعزيز السلوك المروري الإيجابي، وتحفيز السائقين على الالتزام بقواعد وأنظمة السير، بما يُسهم في رفع مستويات السلامة المرورية في إمارة الشارقة.

وحضر المبادرة مدير فرع التوعية المرورية في شرطة الشارقة، النقيب حميد الريس.

وشملت المبادرة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع أدنوك للتوزيع، تكريم 20 سائقاً متميزاً من السائقين الملتزمين، وذلك خلال حفل تكريم أُقيم في محطة البديع التابعة لشركة أدنوك للتوزيع في إمارة الشارقة، وقد تم اختيارهم من عينة عشوائية بعد التحقق من سجلاتهم عبر النظام المروري، إذ لم تسجل بحقهم أي مخالفات مرورية، تقديراً لالتزامهم بقوانين السير ومتطلبات السلامة المرورية، وتحفيزاً لهم على الاستمرار في هذا السلوك الإيجابي، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام المروري لدى أفراد المجتمع.

وأفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بتنظيم هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية والتكامل المؤسسي بينها وشركة أدنوك للتوزيع، بما يعكس مفهوم الشراكة المجتمعية، والدور المحوري للشركات الوطنية في إنجاح المبادرات التوعوية، وتعزيز السلامة المرورية، مؤكدة أن المبادرات التحفيزية من هذا النوع تُسهم في تشجيع السائقين على الالتزام بقواعد المرور، والحد من الحوادث المرورية، لاسيما خلال فصل الشتاء الذي يشهد تغيرات جوية تتطلب مزيداً من الحيطة والحذر أثناء القيادة، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.