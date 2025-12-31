أحمد بن محمد: عام جديد نبدأه بإيمان راسخ بأن المستقبل في الإمارات لا يُنتظر بل يُصنع اليوم

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تدوينة على منصة "إكس": "في بداية العام الميلادي الجديد، نتقدم بأطيب التهاني إلى قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، ونسأل الله أن يجعله عام خير وبركات.. عام جديد نبدأه بعقلية الفوز، وروح التحدي، وسرعة الإنجاز، وإيمان راسخ بأن المستقبل في دولة الإمارات لا يُنتظر، بل يُصنع اليوم بهمة شعبنا".