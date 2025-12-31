محمد بن راشد: كل عام والإمارات بخير وتمنياتنا للجميع في العام الجديد بالسعادة والتوفيق والنجاح

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات وجميع دول العالم بالعام الجديد.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "كل عام والإمارات بخير.. كل عام والإمارات في رخاء واستقرار وأمن وازدهار.. كل عام والعالم بخير وإلى خير.. وتمنياتنا للجميع في العام الجديد بالسعادة والتوفيق والنجاح".

وأضاف سموه: "نتفاءل بعام جديد.. ونتفاءل بأفضل عام سيمر على بلادنا بإذن الله .. عام ملئ بالإنجاز العملي والتفوق الاقتصادي والتعاون الدولي والازدهار لشعبنا الكريم".