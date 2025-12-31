تغطية مباشرة.. دبي تستعد لإبهار العالم بواحدة من أضخم احتفالات رأس السنة الميلادية بعروض استثنائية

تتجه أنظار العالم خلال الساعات القليلة المقبلة صوب دولة الإمارات، وتحديداً مدينة دبي "دانة الدنيا"، التي تستعد لإبهار الملايين حول العالم بواحدة من أضخم احتفالات رأس السنة الميلادية، مستقبلة العام الجديد 2026 بلوحات فنية تمزج بين الألعاب النارية والليزر في مشهد استثنائي.

وتقدم "الإمارات اليوم" لقرائها ومتابعيها عبر منصاتها الرقمية تغطية مباشرة لوقائع الاحتفال، حيث تحول محيط "برج خليفة" و"وسط مدينة دبي" إلى ساحة كرنفالية عالمية تضج بأعداد ضخمة من الزوار والسياح الذين توافدوا لحجز أماكنهم منذ ساعات الصباح الأولى.

أيقونة العالم تتزين

ومن المنتظر أن تنطلق الاحتفالات بالعد التنازلي التقليدي على واجهة "برج خليفة"، المبنى الأطول في العالم، ليعقبها عرض مبهر للألعاب النارية المتناغمة مع عروض "نافورة دبي"، في سيمفونية بصرية تؤكد مكانة دبي كوجهة سياحية أولى عالمياً.

ولا تقتصر الاحتفالات على الوسط التجاري، بل تشمل الاحتفالات 48 عرضاً في 40 موقعاً، حيث تشهد "نخلة جميرا"، وفندق "برج العرب"، والقرية العالمية، ومدينة إكسبو، ونخلة جبل علي، وعشرات المواقع الأخرى، عروضاً موازية تحول سماء الإمارة إلى لوحة مضيئة، وسط تنظيم أمني ومروري محكم من قبل القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجمهور.

وتسعى دبي من خلال هذه الاحتفالات إلى إرسال رسالة أمل وتفاؤل للعالم بقدوم عام جديد مليء بالإنجازات، مرسخة لقبها كـ "دانة الدنيا" التي تجمع ثقافات العالم في مكان واحد، وتحتفل بالحياة بأبهى صورها.