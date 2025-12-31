أبوظبي .. "النقل المتكامل" يعلن عن مواعيد خدماته خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2026

في إطار حرصه على إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعمله وخدماته، أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواعيد خدمة "ساحة إيواء الشاحنات والحافلات"، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، ومواعيد عمل مراكز خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة التي ستوافق يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.



مراكز إسعاد المتعاملين

أوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026. ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على الخدمات عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على الموقع الالكتروني https://admobility.gov.ae/ وتطبيق "دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، أو مركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خدمات النقل العام

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن. وكذلك تشغيل رحلات إضافية طيلة أيام العطلة لنقل زوار مهرجان الشيخ زايد.

للاطلاع على مواعيد عمل حافلات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://admobility.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.



خدمات ترخيص السائقين والمركبات

وستُتاح خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال العطلة في عدد من المراكز تشمل مراكز فحص المركبات الخفيفة في مبنى السلامة – أبوظبي، و مبنى السلامة - فلج هزاع (منطقة العين) يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، فيما يعمل مبنى السلامة - عالم السيارات (أبوظبي)، و مدينة زايد (منطقة الظفرة) من 10:00 صباحاً إلى 6:00 مساءً باستثناء يوم الخميس عطلة رسمية، ومراز الفحص في مصفح – أمان (أبوظبي)، ومزيد – أمان (منطقة العين)، و مدينة زايد – أمان (منطقة الظفرة) تعمل من من 10:00 صباحاً إلى 08:00 مساءً باستثناء يوم الخميس عطلة رسمية، وفي مكاتب (طارش) الخدمة المميزة وشركات التأمين: مبنى السلامة - أبوظبي، وعالم السيارات - أبوظبي، فلج هزاع – منطقة العين تعمل من 10:00 صباحاً إلى 06:00 مساءً باستثناء يوم الخميس عطلة رسمية، كما يعمل مصنع لوحات الأرقام مبنى السلامة – أبوظبي، وعالم السيارات – أبوظبي، فلج هزاع – منطقة العين، وصناعية العين، ومدينة زايد – منطقة الظفرة من 10:00 صباحاً إلى 8:00 مساءً باستثناء يوم الخميس عطلة رسمية، كما ستكون رسوم استخدام ساحة إيواء الشاحنات والحافلات في منطقة مصفح (م-18) مجانية خلال العطلة الرسمية