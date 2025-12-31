إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة من الرسوم غداً الخميس

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مختلف مناطق الإمارة من الرسوم، وذلك يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، احتفالاً بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026 .

وأوضحت البلدية أنه يستثنى من قرار الإعفاء ساحات المواقف الذكية والمواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع (بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية).

وأشارت البلدية إلى أنه يمكن للجمهور الاستدلال على هذه المواقف من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء المثبتة في تلك المناطق، والتي توضح خضوع الموقف للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

ودعت بلدية مدينة الشارقة الجمهور إلى الالتزام بقواعد الوقوف الصحيح وعدم عرقلة السير، لضمان انسيابية الحركة المرورية للجميع خلال فترة العطلة.