30 موقعاً على مستوى الدولة لاحتفالات العمال برأس السنة الميلادية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تنظيم فعاليات احتفالية للعمال بمناسبة رأس السنة الميلادية في أكثر من 30 مواقع على مستوى الدولة تحت شعار " معكم وبكم ندخل العام الجديد".

ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص والسكنات العمالية الراغبة في إشراك العاملين لديها في الفعاليات الاحتفالية، التي تستمر على مدار يومي 31 ديسمبر الجاري، الأول من 1 يناير 2026، للتواصل مع الوزارة عبر زيارة الموقع الإلكتروني mohre.gov.ae ، واختيار ما يناسبها من الفعاليات بناء على أوقاتها وأماكن تنظيمها.

ويأتي تنظيم الفعاليات الاحتفالية بالتعاون بين الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتشمل وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

كما تشارك بتنظيم الفعاليات كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات -دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز "، وجمعية الاحسان.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال سعادة محسن النسي: "تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين استراتيجيتها لتعزيز التواصل مع العمال، ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والاحتفالات في الدولة، بما يعزز اندماجهم المجتمعي ، بوصفهم مكونا رئيسيا من مكونات سوق العمل، وركيزة أساسية في مسيرة التنمية والريادة في الدولة"

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، دلال الشحي، أن الاحتفاء بالعمال في جميع المناسبات والأعياد يشكل منهجية مستدامة للوزارة، ومكتسبا عماليا هاما، أسهم في ترسيخ سعادة العمال وعزز من ثقتهم بدورهم، ومستوى إنجازهم، إضافة إلى تعزيز الاستقرار وجاذبية سوق العمل، بوصفه جزءا من بيئة العمل الراقية التي يمتاز بها سوق العمل في الإمارات.

كما تشارك عدد من الشركات في تنظيم فعاليات خاصة بها على هامش برنامج الوزارة، بما يعكس رسوخ المسؤولية الاجتماعية، وثقافة الاهتمام بالعمال، وبمشاركتهم الاجتماعية، أبرزها شركة شوبا للإنشاءات، وغرناطة الأوروبية للإنشاءات ومليونير لمقاولات البناء، وشركة ادفانسد ميتل، ومساكن لا كجري للخدمات، وشركة المحور الهندسية للمقاولات ومجموعة دلسكو، و Innova Build LL.

كما تشمل الفعاليات الاحتفالية مسابقات وأنشطة رياضية وترفيهية وتوزيع الهدايا التذكارية على العمال، وغيرها من الفعاليات، والمبادرات التي تحظى برعاية شركات كبرى، تشمل «داماك»، و«الدار العقارية» ضمن فئة الرعاية الماسية، و«المجمع التأميني» و«شوبا العقارية» ضمن الرعاية البلاتينية، وشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، ومركز الوثائق الإلكتروني، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الانصاري للصرافة ضمن فئة الرعاية الذهبية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني بفئة الرعاية الفضية، والتي تعد شركاء أصلاء للوزارة بدعم مبادرات سوق العمل، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، والتزامها.