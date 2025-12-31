سماء الإمارات تتلألأ بالإبهار وتستقبل 2026 بعروض خيالية

تستعد دولة الإمارات لاستقبال العام الميلادي الجديد 2026 بمشهد احتفالي غير مسبوق، تتوجه عروض نارية وضوئية استثنائية تمتد من أبوظبي إلى الفجيرة، لترسم لوحة عالمية من الفرح والإبهار، وتؤكد مكانة الدولة عاصمة للاحتفالات الكبرى والفعاليات الآمنة والمبهرة.

وتشهد منطقة الوثبة في أبوظبي واحدة من أضخم احتفالات رأس السنة في الدولة والمنطقة، إذ وضعت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد اللمسات الأخيرة على برنامج احتفالي استثنائي، يجمع بين عروض الألعاب النارية الأطول والأكبر، وعروض الدرون الأضخم عالمياً، إلى جانب فعاليات تراثية وثقافية بمشاركة أجنحة الدول والرعاة والشركاء الإستراتيجيين.

ويقدّم المهرجان عرضاً غير مسبوق للألعاب النارية يمتد لأكثر من ساعة، ويتضمن محاولة تسجيل خمسة أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس، عبر 5 مراحل زمنية تبدأ من الساعة الثامنة مساءً، وتبلغ ذروتها عند منتصف الليل بعرض رئيسي متواصل يستمر 62 دقيقة، مستخدماً أحدث تقنيات الإطلاق والتزامن البصري لتغطية سماء الوثبة بمشهد استثنائي.

كما يترقب زوار المهرجان عرضاً ضخماً لطائرات الدرون بمشاركة 6500 طائرة في طلعة واحدة لمدة 20 دقيقة، تشكّل تسع لوحات فنية عملاقة تُعرض للمرة الأولى عالمياً، في تناغم بصري مع العدّ التنازلي والألعاب النارية.

وفي دبي، تتلألأ سماء الإمارة بأكثر من 48 عرضاً للألعاب النارية موزعة على 40 موقعاً، تحت إشراف مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وبالتعاون مع الجهات المختصة، لتتيح لسكان الإمارة وزوارها الاستمتاع باحتفالات متنوعة في أبرز المعالم السياحية والترفيهية.

وتشمل المواقع برج خليفة، وبرج العرب، وبرواز دبي، ومدينة إكسبو دبي، والقرية العالمية، وبلوواترز، والسيف، ودبي فستيفال سيتي، وحتا، وأتلانتس النخلة، ومرسى العرب، وغيرها من الوجهات.

وفي هذا الإطار، سيشهد مهرجان دبي للتسوق أكبر عرض جوي قصصي لطائرات الدرون في المنطقة، يُعرض في جزيرة بلوواترز و”ذا بيتش - جي بي آر”، بطائرات أكثر لمعاناً وسرعة وتشكيلات مبتكرة مدعومة بتأثيرات نارية.

وتتأهب إمارة رأس الخيمة لإبهار العالم بعرض هو الأكبر في تاريخها، في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس، يمتد على طول 6 كيلومترات من جزيرة المرجان إلى جزيرة الحمراء.

ويجمع العرض، الذي يستمر 15 دقيقة، بين الألعاب النارية المتطورة، وطائرات مسيّرة مضيئة، وتقنيات الليزر، بمشاركة أكثر من 2300 طائرة، وصولاً إلى إطلاق أكبر قذيفة ألعاب نارية على الإطلاق عند منتصف الليل.

من جهتها، أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، برنامجاً احتفالياً شاملاً بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، يتضمن عروض ألعاب نارية تمتد لعشر دقائق في واجهة المجاز المائية، وشاطئ الحيرة، وشاطئ خورفكان، إضافة إلى ست وجهات احتفالية متنوعة تشمل جزيرة النور ومتنزه مليحة الوطني.

وستقام الفعاليات مساء الأربعاء 31 ديسمبر 2025، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، في أجواء مجانية ومفتوحة للجمهور، لتتزين سماء الإمارة بعروض بهيجة تستقبل العام الجديد بروح الفرح والتلاقي.

ويمتد مشهد الاحتفالات ليلة رأس السنة ليشمل عجمان والفجيرة وأم القيوين عبر فعاليات عالمية تجمع بين الإبهار البصري، والتنوع الثقافي، وأعلى معايير السلامة.