«وزارة الدفاع» تعلن إنهاء وجود ما تبقى من فِرَق مكافحة الإرهاب في اليمن

بالإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، حول الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من حقائق بشأن وجود القوات المسلحة الإماراتية في اليمن، ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية، تؤكد وزارة الدفاع أن دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي، منذ عام 2015، دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

وتشير وزارة الدفاع إلى أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019، بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من وجود على فِرَق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.

ونظراً للتطورات الأخيرة، وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فِرَق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وتؤكد وزارة الدفاع أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.