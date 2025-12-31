رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في «الخاص» إلى 6000 درهم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين رفع قيمة الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم، ابتداءً من غدٍ (الخميس الموافق الأول من يناير 2026).

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه اعتباراً من الأول من يناير 2026 سيتم تعديل الحد الأدنى لرواتب المواطنين ليصبح 6000 درهم، ويشمل التطبيق خدمات «إصدار تصريح عمل مواطن، وتجديد تصريح عمل مواطن، وتعديل تصريح عمل مواطن».

وأكدت الوزارة، عبر منصتها الرقمية، أنها ستقوم بإرسال إشعارات تنبيهية عبر قنوات تقديم الخدمة، وتطبيق «MOHRE» الذكي، للتنويه بأن قيمة الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص 6000 درهم، ابتداءً من الأول من يناير 2026.

وشدّدت الوزارة على أنه اعتباراً من الأول من يناير 2026 لن يُسمح بطباعة أو تسليم أي طلب تصريح عمل مواطن (إصدار/ تجديد/ تعديل) إذا كان الراتب أقل من 6000 درهم، مع إضافة ملاحظة بوجوب تعديل الراتب، في حال عدم تعديله قبل 30 يونيو 2026.

وأشارت إلى تطبيق إجراءات عدة، اعتباراً من الأول من يوليو 2026، تشمل عدم احتساب المواطن ضمن نِسَب التوطين إلى حين تعديل الراتب، وإضافة قيد على المنشأة «وقف التصاريح الجديدة بسبب أن رواتب المواطنين أقل من 6000 درهم».

وأكدت الوزارة أن زيادة الحد الأدنى لأجور المواطنين تنطبق فقط على تصريح عمل المواطن لمدة سنتين (جديد، تجديد، تعديل)، بحيث لا يقل راتب المواطن عن 6000 درهم اعتباراً من الأول من يناير 2026.