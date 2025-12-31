خِيَم للدعم والمعثورات واستقبال «التائهين» في مناطق الفعاليات

دعت لجنة تأمين الفعاليات في دبي أفراد الجمهور إلى الالتزام بتعليمات وتوجيهات رجال الشرطة وفِرَق العمل الميدانية، خلال التوجه للاحتفاء بفعاليات رأس السنة الميلادية، في 40 موقعاً على مستوى الإمارة، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة للجميع، ويضمن سلاسة الحركة المرورية والتنقل في المواصلات العامة، مشيرة إلى توفر خيم دعم وإسناد في مواقع الفعاليات، تتضمن خدمة «المفقودات والمعثورات».

وتفقّد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، اللواء سيف مهير المزروعي، التجهيزات الميدانية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، وذلك عبر جولة في أهم المواقع التي ستشهد عروضاً للألعاب النارية، موجّهاً فرق العمل بضرورة الحرص على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في كل المواقع التي ستشهد احتفالات، من أجل تجربة احتفالية آمنة للجميع.

وأكدت لجنة تأمين الفعاليات إتمام جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، لضمان توفير جميع سبل الراحة وتسهيل الحركة المرورية أمام أفراد الجمهور والمحتفلين، مشيرة إلى أن اللجنة، المكونة من 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، جاهزة لخدمتهم والتيسير عليهم.

وحثت اللجنة أفراد الجمهور على القدوم المبكر لمناطق الاحتفالات لتجنّب الازدحام المتوقع، واستخدام وسائل النقل العام كالمترو، والحافلات، وسيارات الأجرة، ومتابعة التحديثات المستمرة حول حالة الطرق والإغلاقات عبر القنوات الرسمية لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والالتزام بتوجيهات رجال الشرطة وفرق العمل، لضمان سلامة الجميع.

وأكدت اللجنة أنها توفر خيم دعم وإسناد في مواقع الفعاليات، مشيرة إلى أن الخيم ستوفر خدمة «المفقودات والمعثورات» ليتمكن المحتفلون من تسليم المعثورات التي عثروا عليها لإعادتها إلى أصحابها، وتمكين الأشخاص ممن فقدوا أشياءهم من مراجعة الخيم وتقديم بلاغ لاستردادها في حال العثور عليها، وكذلك استقبال الأطفال التائهين وتقديم العون لهم.

وأكدت اللجنة استعداد شرطة دبي لاستقبال المكالمات الهاتفية والبلاغات على الرقم 901 في مركز الاتصال، المخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى المعايير، وعلى الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة في مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

ودعت اللجنة الراغبين في الاحتفاء برأس السنة الميلادية عبر الوسائل البحرية، إلى التسجيل في خدمة «أبحر بأمان» في تطبيقها الذكي، التي توفر آلية سهلة وموثوقة للاتصال الطارئ وطلب الاستغاثة، من خلال إدخال مخطط الرحلة والمواقع المتوقع التوجه إليها، مؤكدة أنه في حال تعرض أحدهم لأي حالة طارئة، ما عليه سوى الضغط على «SOS» في الخدمة لتحدّد بعد ذلك شرطة دبي - ممثلة بالإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الموانئ - موقع المستخدم وتقديم الدعم والمساندة له في أسرع وقت.

كما دعت اللجنة الراغبين في السفر إلى وجهات خارج الدولة عبر مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي (DWC)، إلى التوجّه مبكراً إلى المطارات لتفادي الازدحام المروري والإغلاقات والتأخر عن موعد الرحلات.