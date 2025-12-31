متطوعون من 30 جنسية يساندون شرطة دبي خلال الاحتفالات

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي مئات الطلبات، من مواطنين ومقيمين، راغبين في التطوع للمشاركة في الفعاليات المساندة للأعمال الشرطية، خلال احتفالات رأس السنة في مختلف المناطق التي تشهد فعاليات بالإمارة.

وكشف مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري، عن تقدّم أكثر من 2000 شخص من 30 جنسية مختلفة للتطوع في الفعاليات التي تشهدها الإمارة في رأس السنة، من بينهم كوادر تابعة لشرطة دبي ليسوا على رأس عملهم في هذا اليوم الاستثنائي، لكنهم أرادوا أن يكونوا جزءاً من الحدث للخروج بأبهى صورة ممكنة.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن أعداد المتطوعين الراغبين في المساندة بالأعمال الشرطية في ازدياد مستمر، وسيشاركون خلال احتفالات رأس السنة الحالية في أنشطة مختلفة، مثل تنظيم وإدارة الحشود، وتوعية رواد الفعاليات، فضلاً عن شرح الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي.

وأضاف أن الأشخاص الراغبين في التطوع يتقدّمون عبر منصة شرطة دبي الإلكترونية التي تعدّ من المنصات البارزة في هذا الجانب، ويتم التسجيل وفق إجراءات محددة، ومن ثم يتلقى المتقدمون رسائل نصية تفيد قبولهم وآلية مشاركتهم.

وأكد أن مشاركة هذا العدد من المتطوعين تعكس حالة التلاحم بين جميع المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

وأوضح أن المتطوعين تقدموا للمشاركة في سبع فرص تطوعية، تتمثل في العمل ضمن فرق الدراجات الهوائية، وفرق الخيالة، وفرق الروح الإيجابية، والتطوع في حتا، والتصوير، والعمل عن بعد، والتطوع العام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع والمؤسسات الأمنية.

ولفت إلى أن شرطة دبي فتحت باب قبول طلبات الراغبين في التطوع، حتى يوم الأحد الماضي، لافتاً إلى أن عدد الجنسيات المشاركة تجاوز 30 جنسية، ما يعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به إمارة دبي، وعالمية الثقافة التطوعية في الإمارة، وقدرتها على استقطاب مختلف فئات المجتمع حول هدف واحد يتمثّل في دعم الأمن والسلامة المجتمعية.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الميداني، أوضح أن المتطوعين سيتم توزيعهم على ثماني نقاط رئيسة، تشمل منطقة برج خليفة، ودبي فستيفال سيتي، وشواطئ دبي، ومنطقة نايف، وإكسبو، والمحيصنة، ومجمع دبي للاستثمار، ومنطقة القوز، بما يضمن تغطية شاملة لمواقع الاحتفالات.