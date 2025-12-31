توظيف 1000 مواطن ومواطنة في حكومة الشارقة خلال يناير 2026

وجّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوظيف 1000 مواطن ومواطنة في حكومة الشارقة، خلال شهر يناير من عام 2026، وذلك استكمالاً لجهود توظيف المواطنين، حيث جرى توظيف 3145 خلال عام 2025، ومن المقرر أن تبدأ مقابلات التوظيف لوظائف شهر يناير اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

ويأتي توجيه صاحب السموّ حاكم الشارقة ضمن سلسلة مبادرات وتوجيهات بمتابعة مباشرة من سموّه، تتضمن استحداث المزيد من الوظائف بين الحين والآخر، وذلك دعماً لملف التوظيف والكوادر المواطنة وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، هذا وقد توزّع الموظفون الجدد خلال عام 2025 على الجهات المركزية واللامركزية في حكومة الشارقة، وشملت التعيينات 1994 من الذكور، و1151 من الإناث، وبكلفة تبلغ أكثر من 950 مليون درهم.

ويولي صاحب السموّ حاكم الشارقة ملف توظيف المواطنين اهتماماً بالغاً، من خلال المزيد من الفرص الوظيفية التي تمكّن الشباب من أداء دورهم الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة وتكوين أسر مستقرة تنعم بحياة كريمة، ورفد الجهات الحكومية بالكفاءات التي ترتقي بالعمل الحكومي.