«دفاع مدني» دبي يطلق هويته المؤسسية الجديدة وشعارها «حماية الأرواح والممتلكات»

أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، في خطوة نوعية تعكس مسيرتها التطويرية وتطلعاتها المستقبلية، وذلك ضمن إطار شامل لتحديث النظام البصري للقيادة العامة، بما يواكب ريادة دبي عالمياً في مجال السلامة العامة.

ويأتي شعار الهوية المؤسسية الجديدة «حماية الأرواح والممتلكات» تعبيراً عن التزام القيادة بمبادئها المؤسسية الراسخة، التي ترتكز على تعزيز منظومة الحماية والسلامة، كما يجسد الشعار قوة ومكانة القيادة العامة للدفاع المدني بدبي بمختلف قطاعاتها، ويُعد أحد العناصر الرئيسة ضمن منظومة شعارات الدفاع المدني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذه المناسبة، قال القائد العام للدفاع المدني بدبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي: «تعكس الهوية المؤسسية الجديدة التزامنا بالهدف الأساسي، والغاية الأسمى المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، والتي ننطلق منها نحو الريادة العالمية في مجال السلامة العامة، من خلال بيئة عمل ترتكز على التميز المؤسسي والابتكار المستدام، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويتطلع إلى طموحاتنا للمرحلة المقبلة، مع الحفاظ على إرث القيادة العامة وهويتها المرتبطة بجذور وتاريخ دولة الإمارات».

وأضاف: «نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورنا المؤسسي، وتوحيد رسائلنا البصرية بأسلوب ينسجم مع الهوية الجديدة للدفاع المدني بدبي، وترسيخ صورة الدفاع المدني كمؤسسة حكومية رائدة تلتزم بأعلى معايير الجودة والتكامل، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية وتوجهاتها الاستراتيجية، الهادفة إلى أن تكون دبي المدينة الأكثر أماناً وسلامة في المستقبل».

وتشمل الهوية البصرية الجديدة منظومة متكاملة من الألوان والخطوط العصرية المتناغمة مع تصميم الشعار الجديد، الذي يجسد رموزاً تعكس رؤية الدفاع المدني، حيث يرمز الإكليل إلى نبل العمل، والنجوم إلى الإمارات السبع ووحدة القيادات، ويجسد الصقر القوة والعزة والتراث الوطني، فيما يتوسط الشعار درع يحمل علم دولة الإمارات، تأكيداً للهوية الوطنية ومعاني الحماية والأمان. وتم اعتماد اللون الذهبي لوناً رئيساً، انسجاماً مع رمزية شعار الدولة، إلى جانب ألوان العلم الإماراتي، مع تبسيط تصميم الصقر وتحديث العناصر البصرية بما يضمن وضوح الشعار وسهولة استخدامه في مختلف التطبيقات الرقمية، وبما يتماشى مع متطلبات التطور المؤسسي وهوية حكومة دبي.

