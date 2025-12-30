شرطة دبي تحتفي بالأسبوع الخليجي الموحد للنزيل 2025

شاركت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، في فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل 2025، ضمن احتفالات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة .

وتنوعت الفعاليات لتشمل برامج دينية وتعليمية وتأهيلية ورياضية .

وأكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي العميد صلاح جمعة بوعصيبة، أن مشاركة الإدارة في الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل 2025، الذي يُقام تحت شعار "نحو طريق الإصلاح" يُجسد التزام شرطة دبي الثابت بتطبيق منظومة إصلاحية متكاملة، تضع الإنسان في صميم العملية التأهيلية، وتعتمد على التمكين المعرفي والمهني والسلوكي كمسارات أساسية للإصلاح.

وأوضح أن البرامج التي نُفذت خلال المناسبة، تُسهم في بناء قدرات النزلاء، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وترسيخ مفاهيم المسؤولية والانضباط .