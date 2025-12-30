الخدمة الوطنية والاحتياطية: نزول مجندي الخدمة الوطنية إلى ذويهم سيتم خلال يومي 7 و8 يناير

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن نزول مجندي الخدمة الوطنية الدفعة 24 إلى ذويهم سيتم خلال يومي 7 و8 يناير 2026، وذلك وفق تنظيم معتمد ومقسّم بين مراكز تدريب الخدمة الوطنية.

وقالت عبر حسابها على منصة إنستغرام اليوم، إن هذا الإجراء يأتي ضمن الترتيبات المعمول بها، بما يضمن سلامة المجندين وانسيابية حركة النزول والعودة.

وتمنت للمجندين السلامة خلال فترة النزول، وعودة آمنة إلى مراكز الخدمة الوطنية وهم بكامل صحتهم وعافيتهم، لمواصلة مسيرتهم التدريبية بكل جاهزية وانضباط.