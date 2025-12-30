«التوطين»: رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في «الخاص» لـ 6000 درهم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، رفع قيمة الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم، ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2026.

وأوضحت الوزارة أنه اعتباراً من 1 يناير 2026 سيتم تعديل الحد الأدنى لرواتب المواطنين ليصبح 6000 درهم، وسيُطبق هذا الشرط على خدمات "إصدار تصريح عمل مواطن، وتجديد تصريح عمل مواطن، وتعديل تصريح عمل مواطن".

وأكدت الوزارة عبر منصتها الرقمية، أنها ستقوم بإرسال إشعارات تنبيهية عبر قنوات تقديم الخدمة، وتطبيق MOHRE الذكي، للتنويه بالرسالة التالية:

- قيمة الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص 6000 درهم ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2026

- اعتبارا من 1 يناير لن يُسمح بطباعة أو تسليم أي طلب تصريح عمل مواطن (إصدار / تجديد / تعديل) إذا كان الراتب أقل من 6000 درهم، مع إضافة ملاحظة بوجوب تعديل الراتب، وفي حال عدم تعديل راتب المواطن قبل 30 يونيو 2026، ستُطبق الإجراءات التالية اعتبارا من 1 يوليو 2026:

• عدم احتساب المواطن ضمن نسب التوطين إلى حين تعديل الراتب.

• إضافة قيد على المنشأة "وقف التصاريح الجديدة بسبب أن رواتب المواطنين أقل من 6000 درهم".

وأكدت الوزارة أن زيادة الحد الأدنى لأجور المواطنين تنطبق فقط على تصريح عمل المواطن لمدة سنتين (جديد، تجديد، تعديل)، بحيث لا يقل راتب المواطن عن 6000 درهم اعتباراً من 1 يناير 2026.

