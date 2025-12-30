منصور بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عدنان عبدالقادر الرئيسي ونجليه

قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم، واجب العزاء في وفاة عدنان عبدالقادر الرئيسي، ونجليه عيسى وعبدالله عدنان عبدالقادر الرئيسي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة المتوفين، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.