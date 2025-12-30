حاكم الشارقة يوجه بتوظيف 1000 مواطن في حكومة الإمارة خلال 2026
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوظيف 1000 مواطن ومواطنة في «حكومة الشارقة» خلال عام 2026.
وقال رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة عبدالله إبراهيم الزعابي للخط المباشر: «حاكم الشارقة يوجه بتوظيف 1000 مواطن ومواطنة في حكومة الشارقة خلال العام القادم 2026».
وأضاف أن مقابلات التوظيف ستبدأ اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.
