5 إجراءات وخطوات للوقاية من أضرار الغبار

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 5 إجراءات وخطوات للوقاية والحد من التأثيرات الصحية المصاحبة لموجات الغبار، مؤكدة أن الوعي والالتزام بالإرشادات يسهمان في حماية الصحة العامة، خصوصاً لدى كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الخطوات تشمل "الحرص على نقاء الهواء داخل المنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع تسرب الأتربة، وتنظيف الأسطح ومساحات المنزل بانتظام للحد من تراكم الغبار، وتجنّب الخروج من المنزل إلا للضرورة خلال فترات الغبار، مع ضرورة إغلاق نوافذ المركبات واستخدام مكيّف الهواء أثناء القيادة، حفاظاً على سلامة الجهاز التنفسي".

وأكدت الوزارة أن السلامة تبدأ بالوعي، داعية الجميع إلى متابعة الإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل الآمن مع موجات الغبار.